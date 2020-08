Am Samstagabend wurde in der Zeit von 23.20 und 23.30 Uhr ein VW Transporter entwendet, der im Fußgönheimer Weg in Gönnheim offen und mit dem Zündschlüssel steckend abgestellt worden war. Die Tatort befindet sich in der Nähe der „Gänsewiese“, wo zu diesem Zeitpunkt eine Veranstaltung stattfand, so die Polizei. Es werden Zeugen gesucht.