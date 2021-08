Ein Feldspieler im Tor im Wechselbad der Gefühle. David Engel, ersatzweise im Kasten des VTG Queichhambach, hat einen großen Moment im Verbandspokalspiel gegen den SV Büchelberg. Das 4:1 für den Klassenhöheren lässt die Hausherren in diesem munteren Spiel zu schlecht abschneiden.

Mit 1:0 ging der VTG Queichhambach am Samstag im Fußball-Verbandspokalspiel gegen den SV Büchelberg in Führung. Nach dem 1:4 (1:3) wird sich der 19-jährige David Engel gefragt haben, ob es die beste Entscheidung war, sich ins VTG-Tor zu stellen.

Engel spielte bis zur C-Jugend im Tor, wechselte dann aber aufs Feld. „Der Trainer hat mitbekommen, dass ich mal im Tor gespielt habe, und hat mich gefragt, weil die drei anderen Torhüter von uns alle ausgefallen sind“, erzählte Engel nach dem Spiel. In der 14. Minute hatte er zum zweiten Mal hinter sich greifen müssen. Der Rückpass von Carlos-Philipp Paulsen war zu kurz geraten, Büchelbergs Yasin Özcelik roch den Braten. Was willst du da als Torwart machen?

Kalte Dusche vor der Halbzeit

Beim 1:1 vier Minuten zuvor gab sich Engel eine Mitschuld: „Ich hätte rauskommen und die Flanke abfangen müssen.“ Paulsen verursachte eine vermeidbare Ecke, die Nicolas Kortus nur zwei Minuten nach der VTG-Führung von Maximilian Wilhelm einköpfte. „Aber ich hadere nicht mit meiner Entscheidung. Ich bin für die Mannschaft da, auch in der nächsten Zeit, wenn wir weiter keinen Torwart haben“, sagte Engel. Der große Moment des Rambergers sollte ja auch noch kommen. Aber erst nach der Pause, vor der die Queichhambacher kalt geduscht wurden. In der Nachspielzeit konterte Büchelberg über Özcelik, der von rechts präzise den im Rücken der Abwehr lauernden Christian Liginger, sonst umsichtiger Ballverteiler, bediente. Liginger ließ sich aus zehn Metern nicht zweimal bitten: 1:3.

Nach Wiederanpfiff haderte Büchelbergs Trainer Sahin Pita, im Bruderduell mit Edin Pita deutlich emotionaler an der Seitenlinie, trotzdem: „Die haben so ein Glück: jeder Abpraller, jeder Pressschlag landet bei denen. Das ist im Pokal immer so.“ Dann bekam seine Elf einen Elfmeter, über den sich trefflich streiten lässt. Hand ja. Absicht? Aus kurzer Distanz wurde Dominik Wörzler angeschossen. Der aus der Oberliga gekommene und um die Übernahme von Verantwortung bemühte Daniel Evrard schoss flach nach rechts, Engel tauchte ab und hielt den Strafstoß (65.).

Sehenswerter Schlenzer

„Das Spiel kann noch mal spannend werden, weil wir den Sack nicht früher zugemacht haben, außerdem standen wir hinten teils zu offen“, bemerkte Sahin Pita auch mit Blick auf Evrards steten Vorwärtsdrang und einen Pfostentreffer Özceliks direkt nach Wiederanpfiff. Aber auch ob der VTG-Möglichkeiten, bei denen der letzte Pass keinen Abnehmer fand oder der Abnehmer das Leder nicht mehr kontrolliert in Richtung Kasten lenken konnte. Aus so einer Situation entstand die Entscheidung: VTG-Angriff, Büchelberger Konter, Özcelik schlenzt den Ball aus 25 Metern sehenswert über Engel hinweg in den langen Winkel: 1:4 (68.). Bitter für den VTG, der gegen die spielbestimmend auftretenden Büchelberger gut dagegenhielt, kämpfte, Einsatz zeigte. Das, obwohl Edin Pita zehn Ausfälle aufzählte, er neben Engel noch weitere Spieler aus dem B-Klasse-Team hochzog, um Wechseloptionen zu haben.

„Ich bin zufrieden, wie die Jungs das unter den Voraussetzungen gemacht haben“, sagte Edin Pita, der mit der Hereinnahme von Christian Kuhl seine Defensive spürbar stabilisierte. Er dankte Engel, dass er sich bereiterklärt hatte, im Tor einzuspringen: „Und er hat seine Sache auch gut gemacht.“ Engel könnte sich mit der Rolle offenbar noch anfreunden: „Ich habe es genossen, ganz besonders beim Elfmeter. Dass ich den gehalten habe, war wohl meiner Intuition zu verdanken.“

Handyverbot auf der Bank

Sahin Pita freute sich, dass seine Elf wieder ein Pflichtspiel absolvieren konnte: „Die Anspannung in der Kabine war ganz anders als in den Testspielen. Wir freuen uns auf die nächste Pokalrunde und versuchen, die Fehler bis zum Rundenstart nächste Woche abzustellen.“ Dann soll der aus Mechtersheim gekommene Japaner Kazuaki Nishinaka seine Spielberechtigung haben. In Queichhambach stand Nishinaka als Zuschauer neben der Bank. Auf der herrscht übrigens Handyverbot, wie Pita einem seiner Betreuer klarmachte.