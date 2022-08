Ein 78 Jahre alter Mann hat in Esslingen den Vorwärts- mit dem Rückwärtsgang verwechselt und ist dabei in ein Haus gekracht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, landeten der Fahrer und das automatikbetriebene Fahrzeug am Donnerstag etwa einen Meter weit im Gebäude. Der Senior sowie die Hausbewohner blieben unverletzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Auto beläuft sich laut Polizei auf etwa 2500 Euro, der am Haus auf rund 30.000 Euro. Die Feuerwehr musste das Gebäude absichern.

Esslingen (dpa/lsw) - PM