Fünf Trifelserenaden gibt es ab dem 25. Juni im Kaisersaal der Burg Trifels. Zum Auftaktkonzert erklingen Streichquintette von Mozart und Dvorák. Roland Glassl an der Viola wird dazu begleitet von jungen Streichern der Villa Musica. Die Konzertreihe wird fortgeführt am 16. Juli mit dem Programm „Bläser aus Israel“. Das Tel Aviv Wind Quartett bringt sommerlich beschwingte Musik mit. Candida Thompson, die schottische Geigerin, spielt am 30. Juli. Am 13. August bringen der Pariser Geigenprofessor Boris Garlitsky und der Cellist Alexander Hülshoff Mozart, Strauss und Brahms zu Gehör. Das Abschlusskonzert am 27. August treten die Wiener Geigenprofessorin Eszter Haffner und der schwedische Cellist Torleif Thedeen mit dem Streichernachwuchs der Villa Musica auf. Die Konzerte beginnen um 20 Uhr.

Karten gibt es im Büro für Tourismus Annweiler unter Telefon 06346 2200.