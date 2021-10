Der Vortrags- und Konzertabend mit dem Titel „Zwischen Flucht und innerer Emigration – Leben und Werk des Komponisten Heinrich Kaminski“ am 9. Oktober um 19 Uhr in der katholischen Pfarrkirche Sankt Maria in Landau muss aufgrund einer Erkrankung des Organisten verschoben werden. Der Nachholtermin steht noch nicht fest. Das teilt das Bistum mit. Reservierungen, die bei der Katholischen Erwachsenenbildung getätigt wurden, verlieren ihre Gültigkeit.