„Zwischen Flucht und innerer Emigration – der Komponist Heinrich Kaminski“ lautet der Titel einer Veranstaltung, zu der die Katholische Erwachsenenbildung im Bistum Speyer gemeinsam mit der Evangelischen Kirche der Pfalz für Samstag, 9. Oktober, 19 Uhr, in die Pfarrkirche St. Maria in Landau einlädt.

Referent ist der in Elmstein beheimatete Musikwissenschaftler und Kirchenmusiker Ulrich Loschky. Er würdigt den 1946 verstorbenen, familiär in Pfalz verwurzelten Tondichter, dessen Werke in den 1920er bis Mitte der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts weltweit aufgeführt wurden und der zu den führenden Köpfen der gemäßigten Avantgarde zählte. Arnold Schönberg hatte ihn 1929 auf eine Professur an die Preußische Akademie der Wissenschaften nach Berlin geholt. Bedeutende Dirigenten wie Fritz Busch oder Bruno Walter standen an den Pulten seiner Uraufführungen.

1938 – als Halbjude stigmatisiert – erhielt Kaminski Aufführungsverbot. Er sah sich gezwungen, in die Schweiz zu fliehen, verinnerlichte dort eine Art geistigen Widerstand, versteckte aber beispielsweise auch vom Nazi-Regime Verfolgte wie den Weiße-Rose-Aktivisten Alexander Schmorell. Die Aufarbeitung seines bedeutenden Oeuvres hat im letzten Jahrzehnt zusehends Fahrt aufgenommen.

Zweiter Protagonist des Abends ist der Speyerer Kantor und Zweite Domorganist Christoph Keggenhoff, der an der Steinmeyer-Orgel eindrucksvolle Kompositionen aus dem sakralen Werk Kaminskis interpretieren wird. Der Abend ist Teil einer umfangreichen Veranstaltungsreihe von Landeskirche und Bistum zum Thema „1.700 Jahre Jüdisches Leben in Pfalz und Saarpfalz“.

Info:

Karten zu 8, ermäßigt 5 Euro. Kontakt: Kath. Erwachsenenbildung, Telefon 06232 102-180.