Zur Ausstellung „Taschentücher – Trost & Tränen im Quadrat“, die noch bis 26. September zu sehen ist, bietet das Herxheimer Museum jetzt einige Vorträge als Rahmenprogramm an.

Die Künstlerin Beatriz Schaaf-Giesser, deren internationales Global-Texture-Projekt „Lasst unsere Hände sprechen“ mit Arbeiten vertreten ist, kommt am Sonntag, 22. August, 11.30 und 15 Uhr, in den Vortragssaal des Museums. Sie erzählt davon, wie Künstlerinnen aus Lateinamerika, Spanien, Deutschland und den USA während des Corona-Lockdowns Taschentücher zu kleinen Leinwänden umfunktioniert haben.

Auch Sammlungsstücke der Handarbeitsmeisterin Liesel Becker aus Neustadt sind in der Ausstellung zu sehen. Sie stellt am Freitag, 27. August, um 17 Uhr, unter dem Titel „Jedes dieser Taschentücher wollte von mir gerettet werden“ ihre Sammlung und fast vergessene Handarbeitstechniken für Tuchspitzen vor. Seit 1960 sammelt und bewahrt sie Exemplare in allen erdenklichen Ausführungen.

Eine literarische Lesung mit der Landauer Germanistin und Schauspielerin Sieglinde Eberhart unter dem Titel „Das Taschentuch, ein gefährlich’ Ding“ wird am Sonntag, 5. September, 11.30 Uhr, im Museum angeboten.

Info

Wer sich einen Platz in einer der Veranstaltungen sichern will, muss sich anmelden unter Telefon 07276 502477.