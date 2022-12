Ulm (dpa/lsw) - Ein Mann hat in Ulm mutmaßlich mit Absicht in einem Gebäude die Wasserleitung einer Sprinkleranlage aufgedreht und so für eine Überflutung gesorgt. Der offene Wasserhahn im zweiten Obergeschoss habe die Böden bis zum Untergeschoss geflutet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Wasser habe bei dem Vorfall am Samstagmorgen teilweise Zentimenter hoch gestanden und Teile hätten sich von der Decke gelöst. Nähere Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Der Schaden erreiche einen sechsstelligen Bereich.

PM Polizei