Nach dem Fund zweier toter Männer in Stuttgart liegt ein vorläufiges Ergebnis der Obduktion vor. Die Polizei in Stuttgart wollte auf Anfrage keine Details dazu nennen. «Es gibt nach wie vor keine Hinweise darauf, dass weitere Menschen beteiligt waren», sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Den beiden 53 Jahre alten Männern sei Blut abgenommen worden, ein toxikologisches Gutachten solle folgen. Zum Tathergang, den Hintergründen und zur Identität der Leichen hielten sich die Ermittler weiterhin bedeckt.

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Toten wiesen Verletzungen durch mutmaßlich scharfe Gewalt auf - laut Polizei möglicherweise verursacht durch Gegenstände wie Messer, Glasscherben oder Scheren. Nach Medienberichten handelt es sich bei dem Fundort um das Souterrain einer Pizzeria und bei den Toten um Besitzer und Geschäftsführer.

