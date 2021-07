Vier Teilnehmer an den 32. Olympischen Spielen in Tokio starten beim 23. Landauer Meeting am Samstag im Südpfalzstadion. Organisationschef Dennis Schober plant mit acht, neun Athleten. Ein langes Postpaket sorgt für Ärger.

Die Organisatoren des TV 1861 im ASV Landau haben sich recht kurzfristig für eine weitere Auflage des Stabhochsprung-Meetings entschieden. Die Zeit der Vorbereitung ist knapp bemessen. Dennis Schober will am Samstag, 10. Juli, lediglich acht oder neun Teilnehmer in den Anlauf schicken.

Freuen können sich die Zuschauer auf Konstantinos Filippidis aus Griechenland. Er gewann dreimal das Landauer Meeting und ist mit 5,85 m Veranstaltungsrekordhalter. In diesem Jahr läuft es für den Griechen aus Chalandri noch nicht rund. Er hat 5,45 m zu Buche stehen. Vielleicht platzt der Knoten.

Mit Blech und Lita Baehre

Zwei weitere Olympiateilnehmer kommen vom TSV Bayer Leverkusen. Torben Blech sprang in diesem Jahr unterm Dach 5,86 m. Er stammt aus Siegen, liebäugelte erst mit dem Zehnkampf. Vor wenigen Jahren hat er sich dem Stabhochsprung zugewandt und wurde in diesem Jahr deutscher Hallenmeister. Im Freien lief es bisher noch nicht nach Plan: 5,60 m. Der zweite Leverkusener ist Bo Kanda Lita Baehre, der deutsche Meister von 2020. Seine Hausmarke ist 5,81 m. Der geborene Düsseldorfer ist wie Blech 1,93 Meter groß. 2019 war er WM-Vierter.

Riss im neuen Material

Der vierte Olympionike kommt aus Landau. Oleg Zernikel ist seit knapp vier Wochen deutscher Meister mit der Olympianorm von 5,80 m. Seit vorigem Jahr hat er eine rasante Entwicklung hinter sich. Stets musste neues Stabmaterial angeschafft werden. Trainer Jochen Wetter fand immer Lösungen für die nicht billigen Anschaffungen, die in der Regel ein Jahr lang halten. So auch jetzt wieder. Zwei neue Stäbe aus härterem Material trafen gerade aus den USA ein.

Die sollen es Zernikel ermöglichen, noch eine paar Zentimeter höher zu springen. Die Voraussetzungen dazu bringt der 26-jährige Student für Umweltwissenschaft mit. Dumm nur: Bei einem der 4,90 Meter langen Stäbe, die aus den USA über Polen nach Karlsruhe gekommen sind, hat Wetter nach dem Auspacken einen Riss am oberen Ende entdeckt. Die Überlegung: In Absprache mit Zernikel ein paar Zentimeter des Rohrs absägen oder einen neuen Stab bestellen und die amerikanischen Springer bitten, diesen für den Landauer mit nach Tokio zu nehmen. „Ich bin für Absägen“, sagte Wetter, der sich mit dem Hersteller in Verbindung gesetzt hat, nach dem ersten Schock.

Programm ab 11 Uhr

Dem Landauer Veranstalter liegen zwei weitere feste Zusagen vor. Dominik Alberto aus Zürich wird kommen. Er ist seit wenigen Tagen Schweizer Meister und sprang in dieser Woche im polnischen Bydgoszcz Hausrekord mit 5,65 m. Im Teilnehmerfeld wird noch Nico Fremgen (LAZ Zweibrücken) mit einer persönlichen Bestleistung von 5,20 m vertreten sein. Mit weiteren Springern ist Dennis Schober im Gespräch.

Das Hauptprogramm beginnt um 18 Uhr. Um 14 Uhr fängt Stabhochsprung für den Nachwuchs an und bereits um 11 Uhr ein Hochsprungwettbewerb für Schülerinnen.