Singen (Hohentwiel) (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos in Singen (Landkreis Konstanz) sind neun Menschen verletzt worden. Einer der Fahrer habe am späten Freitagabend an einer Kreuzung mit seinem Wagen die Vorfahrt des anderen Autos missachtet, sagte ein Polizeisprecher. In den beiden Fahrzeugen befanden sich demnach jeweils vier bis fünf Insassen. Neun Menschen seien leicht bis mittelschwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht worden. Auch ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz gewesen.