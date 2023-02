Neuenstadt am Kocher (dpa/lsw) - Eine betrunkene 26-jährige Autofahrerin hat in Neuenstadt am Kocher im Landkreis Heilbronn die Vorfahrt eines Motorradfahrers missachtet und ist mit ihm zusammengestoßen. Der 61-Jährige wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Bei der Unfallaufnahme stellten Beamte am Samstagabend fest, dass die Frau alkoholisiert war.

Polizeimeldung