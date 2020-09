Leichte Verletzungen erlitt ein Fahrradfahrer, als er laut Polizeibericht am Dienstagnachmittag gegen 17.15 Uhr in der Kirchgasse in Haßloch auf der Haube eines Autos landete. Zuvor soll der 58-jähriger Haßlocher an der Kreuzung zur Bahnhofstraße die Vorfahrt einer 45-jährigen Autofahrerin missachtet haben. Am Fahrzeug soll ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstanden sein.