Ab kommender Woche treffen sich Tausende Kirchenvertreter aus aller Welt in Karlsruhe. Dafür gehen nun die Vorbereitungen so richtig sichtbar los. Doch auch die Bürger und Bürgerinnen in Karlsruhe sollen von dem Event etwas haben.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Um Klimagerechtigkeit und den Krieg in der Ukraine soll es bei der Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) in Karlsruhe ab dem 31. August gehen. Bis 8. September werden mehr als 4000 Teilnehmende aus der ganzen Welt erwartet. Die Vorbereitungen sollen am Donnerstag beginnen. Unter anderem wird auf dem Festplatz ein sogenannter Magic Sky errichtet. Er soll einen offenen Raum für Gebete und Begegnungen schaffen. Auf dem Schlossturm soll die Fahne der ÖRK-Vollversammlung gehisst werden.

Vertreter und Vertreterinnen der evangelischen Landeskirche in Baden, des ÖRK sowie der Stadt wollen ab 14.15 Uhr über das Rahmenprogramm rund um die Vollversammlung informieren. So sind in der Stadt zum Beispiel Workshops, Vorträge und Diskussionsrunden geplant, an denen Bürger und Bürgerinnen teilnehmen beziehungsweise bei denen sie zuhören können. Das Begegnungsprogramm zum Austausch mit den internationalen Gästen soll kostenlos sein. Die meisten Veranstaltungen sind den Angaben nach in englischer Sprache geplant. Wo möglich, soll eine deutsche Übersetzung angeboten werden.

Der ÖRK versteht sich als Gemeinschaft von rund 350 Kirchen, die weltweit mehr als 580 Millionen Menschen vertreten. Darunter sind orthodoxe, anglikanische, baptistische, lutherische, methodistische und reformierte sowie unabhängige Kirchen. Die katholische Kirche ist kein ÖRK-Mitglied, sie nimmt als Gast an der Vollversammlung teil.

Diese ist das höchste Entscheidungsgremium des ÖRK und tritt in der Regel alle acht Jahre zusammen. Den Angaben zufolge ist die Vollversammlung „die umfassendste Zusammenkunft von Christinnen und Christen weltweit“. Das Motto für die nun elfte Ausgabe lautet: „Die Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt.“ Zum ersten Mal gastiert die ÖRK-Vollversammlung in Deutschland.

