In Stuttgart ist es der EM-Höhepunkt: Die deutsche Nationalmannschaft spielt im Viertelfinale in der Landeshauptstadt gegen Spanien. Die Fans sammeln sich langsam in der Stadt.

Stuttgart (dpa/lsw) - Das EM-Viertelfinale Deutschland gegen Spanien heute in Stuttgart sorgt für eine sich langsam füllende Innenstadt. Fans beider Seiten ziehen mit Fahnen, Gesängen und Trommelwirbel durch die Straßen. Die Stimmung ist ausgelassen. Es ist bisher alles ruhig verlaufen. Die Polizei stuft die Begegnung nicht als Hochrisikospiel ein, trotzdem wird sie mit vielen Einsatzkräften in der Innenstadt und rund um das Stadion präsent sein.

In der Spitze seien bis zu 1.500 Polizisten im Einsatz, sagte ein Sprecher. Erste Straßen wurden ab dem frühen Vormittag gesperrt. Fußballfans werden gebeten, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Stadion oder in die Innenstadt zu kommen. Ab frühen Nachmittag beginnt die Aufstellung für den Fan Walk, dieser startet um 14:30 Uhr in Richtung Stadion.