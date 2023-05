Freiburgs Trainer Christian Streich freut sich schon auf freie Wochen ohne Handykameras und Mikrofone. Am Samstag kann er nach einem schon märchenhaften Erlebnis die Saison noch krönen.

Freiburg (dpa) - Er selbst werde während des Spiels am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Eintracht Frankfurt nicht auf sein Handy schauen. «Das ist noch eine Selbstverständlichkeit, dass ich nicht auf den Platz rausgehe mit dem Handy in der Hosentasche», sagte der Coach.

Die Badener haben vor dem Saisonfinale als Fünfter ebenso wie der Tabellenvierte Union Berlin 59 Punkte, aber das um vier Tore schlechtere Torverhältnis. Ziehen sie noch an den Köpenickern vorbei, würden die Breisgauer in der kommenden Saison erstmals in der Champions League spielen. Union Berlin trifft zeitgleich auf Werder Bremen.

«Wenn Union gewinnt, dann soll es so sein. Ich kann damit leben mit der Form von Niederlage», sagte Streich: «Wenn wir 62 Punkte hätten, wären dann vier Tore schlechter als der Vierte in der Bundesliga, dann würde ich mich nicht wahnsinnig ärgern. Irgendwann ist fertig mit ärgern und Ansprüche stellen, sonst bist du irgendwann des Wahnsinns. Den versuche ich zu vermeiden.» Er gehe davon aus, dass Werder «mit großem Herz» und «großer Leidenschaft» spielen werde.

