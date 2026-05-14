Freiburgs Trainer Julian Schuster fordert vollen Einsatz im Rennen um Platz sieben in der Bundesliga.

Freiburg (dpa) - Vor dem größten Spiel der Vereinsgeschichte des SC Freiburg legt Julian Schuster den kompletten Fokus zunächst auf das Bundesliga-Saisonfinale. «Wir wollen den siebten Platz und dafür werden wir eben auch alles tun. Natürlich ist die besondere Herausforderung diese Woche, dass eben auch das nächste Spiel schon einen größeren Einfluss hat», sagte Schuster.

Vier Tage nach dem letzten Spieltag in der Fußball-Bundesliga kann der Sport-Club seine bemerkenswerte Saison mit dem Europa-League-Triumph krönen. Im Endspiel am 20. Mai treffen die Badener auf Aston Villa. «Ich habe es auch heute Morgen den Jungs gesagt, spätestens wenn sie heute Abend ins Bett gehen und morgen früh wieder aufwachen, gibt es nichts anderes als das Spiel am Samstag», sagte Schuster mit Blick auf die anstehende Partie gegen RB Leipzig (15.30 Uhr).

Auch Bundesliga-Saison «beachtlich»

Gegen RB Leipzig am Samstag geht es für den SC darum, den siebten Platz in der Bundesliga-Tabelle zu verteidigen und damit die Qualifikation für die Conference League zu erreichen. Dies in der eigenen Hand zu haben, sei schon «sehr, sehr beachtlich», sagte Schuster. «Wir werden alles dafür tun, in der richtigen Mischung eine Leistung abzurufen, die uns berechtigt, dieses Ziel zu erreichen.» Im Falle des Endspielerfolgs in Istanbul würde sich Freiburg für die Champions League qualifizieren.