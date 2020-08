Ist das gewagt oder naiv? Die Mannschaft des VfB Hochstadt, die Trainer Michael Graf in der Fußball-Bezirksliga zu halten versucht, hat sich seit dem Aufstieg kaum verändert. Dafür hat der Club in der Pause eine Fitnesstrainerin engagiert. Graf glaubt, mit einem in der Breite gut aufgestellten Kader bestehen zu können.

Ob dieses Vorhaben gelingt? Mit fast dem Kader, der den Wiederaufstieg realisierte, will sich der VfB Hochstadt in der Fußball-Bezirksliga halten. Nur minimale Veränderungen hat Spielertrainer Michael Graf vorgenommen.

Zwei Beispiele deuten darauf hin, wie schwer dieses Ziel so zu erreichen ist: Auch der TuS Frankweiler und der SV Rheinzabern marschierten in den beiden vergangenen Jahren souverän zur A-Klasse-Meisterschaft und veränderten den Kader kaum. Rheinzabern stieg sofort wieder ab, Frankweiler drohte das auch, ehe Corona ein Jahr Schonfrist gab.

Hochstadt „flexibler“ als frühere Aufsteiger

Weitere Gemeinsamkeit: Den TuS, den SVR und den VfB zeichnete laut ihren Trainern der große Zusammenhalt aus. Einen großen Unterschied führt Graf aber an: „Wir haben nicht den einen Stürmer, der uns quasi alleine zur Meisterschaft geschossen hat. Bei uns verteilen sich die Tore auf verschiedene Schützen, was uns flexibler und vor allem für die Gegner unberechenbarer macht.“ Trotzdem hätte der Spielertrainer, der selbst als Innenverteidiger oder „Sechser“ aufläuft, gerne noch den einen oder anderen Spieler mehr zu seinem 22 Mann starken Kader geholt. Zumal er in diesem mit seinem spielenden Co-Trainer Rainer Vollmar und Janik Dörr zwei Spieler hat, die nach Kreuzbandrissen wohl mindestens noch bis ins Jahr 2021 ausfallen.

„Aber als ich vor drei Jahren hier angefangen habe, habe ich durchgesetzt, dass es keine Fixgehälter gibt und jeder Spieler die gleichen festgeschriebenen Prämien bekommt“, sagt Graf. „Da hat der eine oder andere abgewunken, weil er selbst in tieferen Spielklassen finanziell mehr geboten bekam.“ Der 36-Jährige will an diesem Prinzip festhalten.

Homogen und lernwillig

„Wir sind sehr gut aufgestellt in der Breite des Kaders, auch wenn wir keine Stars haben. Die Trainingsbeteiligung ist immer sehr hoch, die Mannschaft homogen und lernwillig“, so Graf. So habe sie mit ihrer Fitness auf dem Weg zur Meisterschaft viele Spiele spät noch für sich entschieden. Dazu sei man zu Hause vor dem euphorischen Publikum eine Macht.

Als Graf beim VfB das Zepter übernahm, hatte er einen Fünfjahresplan: „Zum 100. Geburtstag des Vereins wollten wir wieder in der Bezirksliga spielen. Jetzt sind wir da schon ein Jahr früher.“ Und dort soll der Klub auch bleiben. Graf ist überzeugt: „Sechs Absteiger sind ein Brett, aber wir können da bestehen.“

Vorfreude auf andere Derbys

Graf will, dass die Mannschaft aus einer kompakten Defensive schnell nach vorne umschalten, variabel in den taktischen Systemen sein kann: „Mal mit Dreier-, mal mit Viererkette. Wir haben das über Jahre eingeübt. Die Mannschaft weiß, was ich von ihr will.“

Vor allem die vielen neuen Derbys, beispielsweise gegen Lustadt und Knittelsheim, hätten ein Potenzial für mehr als 350 Zuschauer. „Wir freuen uns drauf“, erklärt Graf, dessen Kapitän das „VfB-Urgestein“ Daniel Moster ist und dessen Trainerteam neben Co Vollmar auch noch Jürgen Kopf als Torwarttrainer umfasst.

Fitnesstrainerin engagiert

Andreas Minch, der vor zwei Jahren aus Queichheim kam, sei als „Zehner“ im offensiven Mittelfeld ein weiterer Schlüsselspieler im Team. Von Mario Neufeld, der aus Niederkirchen zurückgekehrt ist, spricht Graf voller positiver Erwartungen: „Er kann im zentralen defensiven Mittelfeld sehr wertvoll für uns werden.“ Auch Marco Wittmer mache „großen Spaß“. Der kam im Winter aus Geinsheim, konnte sich aber wegen der Zwangspause ebenso wie Stürmer Niklas Brunk noch nicht beim VfB beweisen.

In der Pause hat der VfB sehr engagiert gearbeitet, sogar eine Fitnesstrainerin, Beate Kern, engagiert. Das Resultat: „Die Mannschaft ist sehr fit in die Vorbereitung gestartet.“ Die läuft seit Ende Juli. Das Ballgefühl, sagt Graf, sei wieder da. An die Dauerbelastung müssten sich die Spieler nun aber erst wieder gewöhnen.

Los geht es für den VfB am 6. September mit dem Aufsteigerduell gegen den SV Minfeld.

Der Kader

Tor: Manuel Reddmann, Valentin Schwaab

Abwehr: Janik Dörr, Jan Ehlers, Alexandre Gauthier, Nico Hartmann, Thomas Kreiser, Daniel Moster, Marc Ritter, Janik Rüggeberg, Sebastian Werling

Mittelfeld: Mike Arnoldi, Thomas Bartz, Nicolas Findt, Michael Graf, Andreas Minch, Mario Neufeld (TuS Niederkirchen), Marco Wittmer (SV Geinsheim)

Angriff: Niklas Brunk (TSV Hargesheim), Sascha Dörr, Max Jenal, Rainer Vollmar

Abgang

Dominik Koch (TuS Schaidt)