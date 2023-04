Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ohne Corona wäre es nicht unwahrscheinlich gewesen, dass der TuS Knittelsheim aus der Fußball-Bezirksliga abgestiegen wäre. Nun glaubt Trainer Simon Hartenstein an eine Runde ohne Abstiegssorgen. Er will seine Mannschaft in die Aufstiegsrunde führen.

„Die Mannschaft hat in der Pause an einer vereinsinternen Lauf- und Radchallenge teilgenommen. 160 Sportler sind zusammen eine Strecke von hier bis Neuseeland gefahren und gelaufen. Ich habe