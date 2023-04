Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn es ums Akkordeon geht, denken manche an volkstümliche Schrumm-tata-Musik, andere vielleicht an Straßenmusikanten auf den Promenaden von Paris. Auf der Akkordeonale, die am Freitagabend in Kapsweyer Station machte, konnte ein bezaubertes Publikum erleben, wie viel Vielfalt und wie viele Klangfarben und Facetten in dem Instrument stecken.

Sieben Musiker haben sich zu diesem reisenden Festival zusammengetan, fünf spielen Akkordeon, zwei beherrschen andere Instrumente wie Dudelsack und Cello. Sie stammen aus verschiedenen Nationen und