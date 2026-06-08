Wer mit dem Zug zum Bodensee pendelt, muss sich weiter gedulden: Die Bauarbeiten an der Südbahn sind keineswegs wie geplant pünktlich abgeschlossen worden. Was das für Pendler und Ausflügler bedeutet.

Ravensburg/Friedrichshafen (dpa/lsw) - Anders als geplant bleibt die Südbahn zum Bodensee zum Wochenbeginn weiter in Teilen gesperrt: Die Strecke zwischen Ravensburg und Friedrichshafen habe nicht freigegeben werden können, teilte die Deutsche Bahn auf Anfrage mit. Zwischen Aulendorf und Ravensburg rollt der Zugverkehr laut Unternehmen hingegen inzwischen wieder planmäßig.

«Wegen noch laufender Restarbeiten verzögert sich die planmäßige Inbetriebnahme der Strecke zwischen Friedrichshafen Stadt und Ravensburg», sagte ein Sprecher. «Wie bisher wird heute auf der Verbindung ein Ersatzverkehr mit Bussen angeboten.»

Nach Angaben der Bahn gibt es noch aufwendige Abnahmen und mehrere Funktionsprüfungen an Weichen und Signaltechnik. Reisende sollten auf Lautsprecherdurchsagen im Zug und an den Bahnsteigen achten oder sich im Internet über ihre Reisemöglichkeiten informieren.

Wochenlange Bauarbeiten

Eigentlich hätte die sogenannte Südbahn nach den Pfingstferien und damit planmäßig zu Schulbeginn wieder in Betrieb sein sollen. Nach Monaten mit Ersatzbussen, längeren Fahrzeiten und häufigem Umsteigen sollten die Regionalzüge wieder regulär zum Bodensee rollen, hatte die Bahn angekündigt.

Die Bahnstrecke ist seit dem 6. März wegen Bauarbeiten komplett gesperrt. Es wurden umfangreiche Arbeiten an mehreren Brücken entlang der Strecke verrichtet, eine tonnenschwere Brücke wurde im Landkreis Ravensburg über die Wolfegger Ach neu eingesetzt. Zeitweise war nur der Abschnitt zwischen Friedrichshafen und Ravensburg betroffen, seit Mitte Mai auch die Verbindung weiter Richtung Aulendorf. Statt Zügen fahren Express- und Regionalbusse über die Bundesstraße 30 mit längeren Fahrtzeiten.

Südbahn ist für Pendler und Urlauber wichtig

Die 2021 elektrifizierte Südbahn zählt zu den wichtigen Bahnverbindungen in Baden-Württemberg. Die Regionalzüge fahren von Ulm nach Friedrichshafen am Bodensee. Vor allem für Pendler, Schüler und Touristen ist die Strecke zentral, weil sie den Bodenseeraum und Oberschwaben mit dem Fernverkehrsbahnhof in Ulm verknüpft.