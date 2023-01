Kressbronn am Bodensee (dpa/lsw) - Ein Traktorfahrer ist bei einem Arbeitsunfall in Kressbronn am Bodensee (Bodenseekreis) schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte der 75 Jahre alte Mann am Freitag bei eingelegtem niedrigen Gang das Arbeitsgerät verlassen, um an einem angehängten Fass einen Ablauf zu öffnen. Beim Versuch, wieder auf den Traktor zu steigen, geriet er den Angaben zufolge aus noch ungeklärter Ursache unter das Gefährt und wurde überrollt. Weil der Traktor auf die nahe Bundesstraße 31 fuhr, musste diese während des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme rund anderthalb Stunden voll gesperrt werden.

