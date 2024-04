Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn ist in Stuttgart ein junger Mann ums Leben gekommen. Der 19-Jährige habe nach ersten Erkenntnissen einen Übergang an einer Haltestelle im Stadtteil Giebel überquert und sei dabei von einer anfahrenden Straßenbahn erfasst worden, teilte die Polizei mit. Der Mann sei noch an der Unfallstelle gestorben. Die Ursache für den tödlichen Unfall am Freitagnachmittag sei noch völlig unklar und derzeit Gegenstand der Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher. Zur genauen Ermittlung des Unfallhergangs sei auch ein Gutachter hinzugezogen worden.

Mitteilung der Polizei