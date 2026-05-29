Nach Jahren als Staatssekretär kehrt Andy Becht zur Musik zurück. Sein neues Powertrio feiert Premiere am 13. Juni beim Open-Air in Hauenstein.

Becht war rund zehn Jahre Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz. Dann kam der Machtwechsel in Mainz. Die Rückkehr in einen Alltag, in dem neben beruflichen Verpflichtungen wieder mehr Platz für Musik und persönliche Leidenschaften bleibt, beschreibt Becht selbst mit einem Augenzwinkern als „Wiedereingliederung“ ins normale Leben. Die Übergangszeit will er nutzen, um seine kreative Seite als „Nebenerwerbsrockstar“ wieder konsequent auszuleben.

Becht selbst übernimmt in seinem neuen Powertrio Gesang und Gitarre, Jannis Burk spielt Bass, Christian Schüssler Schlagzeug. Beide ergänzen den Leadgesang mit markanten Backing-Vocals und sorgen so für einen druckvollen, geschlossenen Bandsound. Musikalisch bewegt sich das Trio zwischen Blues, Rock und Americana-Inspiration.

Ihr Ansatz ist bewusst reduziert und direkt: keine Notenständer, keine digitalen Hilfsmittel, kein iPad – stattdessen handgemachte Musik, die im Moment entsteht und genau dort lebt. Der Fokus liegt auf Spielfreude, Interaktion und einem unverstellten Bandgefühl. Stilistisch ist das Ensemble unter anderem von modernen Bluesrock-Gitarristen wie Joe Bonamassa und Marcus King inspiriert, deren Offenheit im Umgang mit Genres sich im eigenen Sound widerspiegelt.

In Hauenstein servieren Andy Becht und seine Mitstreiter Cover aus der Rock- und Bluesgeschichte – darunter etwa „Fortunate Son“ von Creedence Clearwater Revival oder der Bluesrock-Klassiker „Hey Joe“ von Jimi Hendrix sowie Hits aus der 90er-Jahre-Rockära wie Van Halens „Why Can’t This Be Love“. Im Mittelpunkt aber stehen eigene Kompositionen. Viele dieser Stücke stammen aus früheren kreativen Phasen von Andy Becht und wurden für das aktuelle Trio neu arrangiert und weiterentwickelt. Dazu zählt unter anderem der Titel „There’s Somebody Yet“ aus der Zeit der Siegmeyer Becht Band, der als Download auf den gängigen Portalen zur Verfügung steht. Neu hinzu kommt der bislang unveröffentlichte deutsche Power-Blues „Ihr seid jetzt zu zweit“. Vielleicht, so Becht, überraschen er und seine Mitstreiter die Fans dabei sogar mit dem ein oder anderen Hobo-Favoriten, Songs jener Country-Rock-Formation, die weit über die Pfalz hinaus Kultstatus erreicht hat.

Die beiden an Bechts Seite verfügen über sattsam Bühnenerfahrung und verleihen dem Sound der Band ihre eigene Handschrift und bringen vielfältige stilistische Einflüsse mit. Christian Schüssler blickt auf zahlreiche nationale und internationale Tourprojekte zurück – unter anderem als Schlagzeuger des renommierten Country-Gitarristen Redd Volkaert sowie aus seiner Zeit in einer Beatles-Tribute-Band auf europäischen Bühnen. Bassist Jannis Burk ist fest in der pfälzischen Musikszene verankert und arbeitet dort mit verschiedenen Singer-Songwritern wie Moritz Weigel und Danny Wuenschel.

Der Auftritt in Hauenstein ist für die Band Andy Becht mehr als nur ein Konzert: Er markiert den ersten größeren Open-Air-Auftritt des Trios. Die drei verstehen diesen Abend als musikalischen Auftakt mit klarer Ansage – energiegeladen und direkt, mit dem Ziel, sowohl dem Publikum als auch dem nachfolgenden Act Mad Zeppelin einen kraftvollen Einstieg ins Programm zu bereiten. Von hoher persönlicher Bedeutung ist auch der für Anfang Juli geplante Auftritt in der Leimersheimer Rheinschänke im entspannten „AfterWork-Format“. Ist er auf dieser Bühne doch bereits seit über 35 Jahren immer wieder zu Gast. Hier reicht das Repertoire von Southern Rock bis zum L.A.-Sound der 80er-Jahre.

Termine

Open Air der Boulefreunde Hauenstein mit Andy Bechts Popwertrio und Mad Zeppelin am Samstag, 13. Juni, ab 20 Uhr, auf dem Bouleplatz Hauenstein. In der Leimersheimer Rheinschänke tritt das Trio am Donnerstag, 2. Juli, 19 Uhr, auf. Karten für beide Abende gibt es unter pfalzshow.de.

