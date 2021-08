Vom europäischen Jugend-Cup in Bukarest direkt weiter zur Junioren-Weltmeisterschaft der Bogenschützen in Polen: Der Hatzenbühler Jugendschütze Max Moulliet ist auf Tour.

Noch nie haben die deutschen Nachwuchssportler so gut abgeschnitten wie in Bukarest. Um in allen möglichen Wettbewerben starten zu können, waren in Moulliets Recurve-Altersklasse drei Schützen und drei Schützinnen eingeladen. Er qualifizierte sich mit 668 Ringen auf die Distanz von 60 Metern für das Mix-Team, in dem der beste Schütze und die beste Schützin antreten. Zusammen mit Regina Kellerer meisterte Moulliet die Qualifikationsrunden bis zum Halbfinale. In einem Stechen mussten sie sich Frankreich geschlagen geben. Genauso spannend ging es im Match um Bronze gegen Italien weiter, diesmal mit dem besseren Ende für das deutsche Team.

Die Cadet-Mannschaft mit Moulliet, Phil Lüttmerding und Frederik Roether stellte in der Qualifikation einen neuen deutschen Rekord auf und griff in den Kampf um die Medaillen ein. Im Finale gegen Frankreich sollte das Stechen entscheiden. Die deutsche Mannschaft behielt die Nerven und gewann „Gold“. Dazu gab es einen fünften Platz für Moulliet im Einzelwettbewerb. Im Viertelfinale musste er sich seinem spanischen Gegner geschlagen geben.

Im Ranking der beiden europäischen Jugendturniere von Catez und Bukarest belegt Moulliet den vierten Platz. Ein Ring trennt ihm vom Drittplatzierten. In Polen trifft er auf Schützen aus der ganzen Welt.