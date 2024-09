Früher machte er zig Bilder in einer Sekunde. Jetzt braucht er für ein Foto einen ganzen Tag. Steffen Diemer, der 20 Jahre für große Magazine in den Krisenherden der Welt unterwegs war, schafft kunstvolle Unikate von Pflanzen in seinem Landauer Atelier.

Drei nostalgische Balgenkameras stellen sich dem Besucher in den Weg, der die antiquarische Sitzecke in der Tiefe des Ateliers in der Landauer