Statt ins Halbrund des Hufeisens lockt die Stadt Germersheim die Menschen im Kultursommer vor allem in den Park von Fronte Lamotte. Hier soll es ein Klassikkonzert, Open-Air-Kino und ein Kulturpicknick geben, und hier sollen zwei der beliebten Stadtwalks hingeleiten.

Der Stadtpark Fronte Lamotte sei deshalb gewählt worden, weil er mit seiner Weitläufigkeit Menschen ein größeres Gefühl der Sicherheit vor einer Corona-Ansteckung biete als die engen Gewölbe des Hufeisens, informiert Bürgermeister Marcus Schaile (CDU). Eine große Fangemeinde haben sich die Stadtwalks erworben, bei denen Teilnehmergruppen auf ihrem Rundgang Station mit kleinen Inszenierungen und Musik ansteuern – nach dem Motto: „Kultur bewegt“.

Der erste am 28. Mai ab 19 Uhr hat zum Abschluss im Park Fronte Lamotte ein Konzert der elfköpfigen Soulgruppe Funkturm aus Karlsruhe und Umgebung. Der Höhepunkt beim zweiten Stadtwalk am 22. Juli soll der Auftritt der Band Teachers werden, die aus Dozenten der städtischen Musikschule Germersheim besteht.

Zum Kultursommer gehört auch der Musikschultag am 2. Juli. Verschiedene Schülerensembles, die nach der langen Corona-Pause jetzt wieder gemeinsam üben können, wollen sich präsentieren, wie Leiter Bernhard Stephan erzählt.

Auftakt mit Open-Air-Kino

Los geht es beim Germersheimer Kultursommer schon am 25. Mai unter freiem Himmel mit dem Film „The Grand Budapest Hotel“ von 2014. Wes Anderson, der Meister skurriler Tragikomödien, hat darin der Belle Époque ein Denkmal gesetzt. Der Film ist Krimiparodie, Tragikomödie und ein Sittenbild vor dem aufkeimenden Nationalsozialismus. Seine Geschichte spielt in einem noblen Kurhotel in einem fiktiven osteuropäischen Operettenstaat, in dem sich die K.u.k.-Herrlichkeit noch konserviert hat. Der auf mehreren Zeitebenen spielende Film liefert parodistisch-nostalgische Bilder mit etlichen Schauspielstars wie Ralph Fiennes und Slapstick um mehrer Todesfälle. Vor der Filmvorführung spielt Gernot Ziegler mit seiner Band Tip Toe.

Zu einem Picknick-Konzert bei freiem Eintritt spielen am 10. Juli auf der Naturbühne im Lamotte-Park die Stuttgarter Saloniker unter der Leitung von Patrick Sieben auf. Passend zur hoffentlich lauschigen Sommernacht ohne allzu große Schnakenplage erklingen unter anderem Auszüge aus Rimsky-Korsakows Oper „La Nuit de Mai“ als Reverenz an das Kultursommer-Motto Ostwind.

Auch der Abend „Kulinarik und Musik“ zum Abschluss der Kultursommer-Reihe am 23. Juli findet in leicht veränderter Form rund um das Bürgerhaus statt. Es spielt das Lulu Weiss Ensemble, dessen Musik an den Gipsy Swing Django Reinhardts angelehnt ist. Zum Abtanzen können die Gäste zur späten Stunden noch in das Grabenwehrgebäude wechseln, wo DJ Grandmaster auflegt. möt

Info

Karten sind bei der Stadtverwaltung Germersheim erhältlich unter Telefon 07276 960217 und im Tourismusbüro im Weißenburger Tor. Das Programm findet sich im Netz unter www.kuso-ger.de.