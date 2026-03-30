Nachdem er Opfer von Betrügern wurde, arbeitet ein älterer Mann mit der Polizei zusammen. Wie das Team einen 18-Jährigen bei der geplanten Goldübergabe überführt.

Reutlingen (dpa/lsw) - Ein Senior in Reutlingen hat durch Telefonbetrüger mehrere 10.000 Euro verloren – später konnte der Mann dazu beitragen, einen 18-Jährigen aus der Betrügerbande zu fassen. Gegen den Heranwachsenden wurde bereits ein Haftbefehl erlassen, nach seinen Komplizen wird aktuell noch ermittelt, wie die Polizei mitteilte.

Die Betrügerbande machte dem alten Mann in mehreren Anrufen weis, dass es Einbrüche in seiner Nachbarschaft gegeben habe. Sie gaben sich als Polizisten aus und forderten ihn auf, seine Wertsachen bei ihnen in Sicherheit zu bringen. Der Senior übergab demnach Schmuck und Geld an einen der Betrüger, der zu ihm nach Hause kam.

Polizei stellt Falle

Danach rief die Bande erneut an und forderte das Gold des Mannes. Da schritt jedoch ein Angehöriger ein und benachrichtigte die Polizei. Die Polizei erkannte hier aber auch eine Chance und tat sich mit dem Senior zusammen. Der Mann gab daraufhin vor, den Betrügern sein Gold doch anvertrauen zu wollen. Als der 18-Jährige zum Haus des Mannes kam, nahmen die Polizisten ihn fest.