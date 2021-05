Nach 16-monatiger Turnierpause startet die Herxheimer Voltigiererin Hannah Steverding am Wochenende in Warendorf. Bei einer Turnierserie im Bundesleistungszentrum werden bis Anfang Juli die Startplätze für die Weltmeisterschaft in Ungarn vergeben. Wie fit ist die 22-Jährige?

Frau Steverding, Sie sind im Januar 2020 zum letzten Mal in einem Wettkampf gestartet. Seither gab es nur Lehrgänge und Sichtungen. Was haben Sie in diesen 16 Corona-Monaten am meisten vermisst?

Die Stimmung, die Atmosphäre bei einem Turnier, das Wegfahren mit dem Team. Das hat mir unglaublich gefehlt. Das Rauskommen von zu Hause, aus dem Alltagstrott. Es ist lustig, mit meiner Mutter und Sophie (Kuhn, Trainerin und Longenführerin, die Red.) loszuziehen. Mir fehlte es, die Kaderkollegen zu treffen, das Wegsein.

Junioren-Bundestrainer Kai Vorberg sagte nach dem Preis der Besten am vergangenen Wochenende, dass er den Eindruck hatte, dass ein Wettkampf für die Teilnehmer nichts „Normales“ mehr sei. Wie sehen Sie das?

Die Routine fehlt, das hat man am vergangenen Wochenende gesehen. Ich habe mit Leuten gesprochen, die hatten Angst, dass sie vergessen, etwas einzupacken. Dazu kommt die Aufregung, dass etwas anders sein könnte, die Freude, dass man wieder da ist. Dann die Anspannung, wie es so läuft, ob man erst mal rumkommen muss, ob man sich wieder an den Druck gewöhnen kann. Für die Pferde ist die Situation ja wieder ganz neu. Die waren ja komplett draußen, manche sind gar nicht von ihrer Anlage weggekommen. Das ist auch Stress fürs Pferd.

Am Wochenende steht in Warendorf das erste von drei Sichtungsturnieren für die Weltmeisterschaft in Ungarn Ende August an. Es geht im Damen-Einzel um drei Startplätze. Was nehmen Sie sich vor?

Auf jeden Fall das Turnier zu genießen, mal wieder Turnierfeeling zu haben. Ich muss gucken, wie mein Leistungsstand ist, ich hatte ja lange keinen Vergleich gehabt. Ich weiß nicht, wie gut ich bin, wie gut die anderen sind. Ich kann mich ja nur von Training zu Training vergleichen. Ich will sehen, wo wir als Team sind. Und ich freue mich, mit Flash (ihr Pferd Royal Flash, die Red.) wieder an den Start zu gehen. Es ist ein großer Traum für mich, aufs Championat zu kommen. Gucken wir mal, wie die Lage so ist.

Wie fühlen Sie sich nach einer so langen Turnierpause?

Ich bin körperlich fit, habe gut trainiert und wahrscheinlich bin ich so athletisch wie noch nie (lacht). Mir steht aber oft mein Kopf im Weg, weil ich mir zu viel Druck mache, selbst nicht zufrieden bin. Da stehe ich mir selbst im Weg, da muss ich lockerer werden.

Mit Ihrer Trainerin Sophie Kuhn hatten Sie für die Saison 2020 eine neue Kür gebaut. Turnen Sie die immer noch, oder bringen Sie etwas komplett Neues aufs Pferd?

Das Grundgerüst steht so seit der letzten Saison, wir haben ein paar Kleinigkeiten verändert. Wir haben das Technik- und das Kürprogramm 2020 geplant, jetzt bin ich froh, dass ich es zeigen kann.

Hat sich durch die Corona-Pandemie etwas geändert?

Ich fühlte mich nicht so eingeschränkt, ich konnte aber nicht so viel mit Freunden machen. Aber ich durfte ja trainieren, das war mein großes Glück. Ich durfte in den Stall, dort habe ich überwiegend meine Zeit verbracht. An der Universität Heidelberg, wo ich Sportwissenschaft und Soziologie studiere, fand das meiste ja online statt. Seit dem Sommer finden die praktischen Kurse aber wieder in Präsenz statt, das ist ein Ausgleich zum Training.

Sie sind Sportsoldatin. Normalerweise muss man dann sportliche Leistungen nachweisen. Gab es Probleme, den Status zu bewahren?

Nein, die Förderung blieb mir erhalten, sie wurde sogar verlängert, sodass ich jetzt in mein drittes Jahr gehe. Durch die finanzielle Unterstützung habe ich die Möglichkeit, fast meine ganze Zeit für das Training und das Pferd aufzuwenden.

Sind die Sponsoren während der langen Pause bei der Stange geblieben?

Die Sponsorenverträge wurden Ende 2019 abgeschlossen. Sie stehen alle noch zu mir, wir haben gut zusammengearbeitet und niemand ist abgesprungen. Ich bin dankbar für die Unterstützung, gerade weil wir uns nicht präsentieren konnten. Sportsoldatin bei der Bundeswehr zu sein, ist auch ein Privileg. Ich bin dankbar, dass ich dadurch mein Hobby zum Beruf machen konnte.

Pferd Royal Flash hatte am vergangenen Samstag beim Preis der Besten Probleme. Wie geht es ihm jetzt?

Ihm geht es gut. Kai Vorberg (Junioren-Bundestrainer) reitet ihn gerade. Bis zum Wochenende ist er fit. Er steht hier in Warendorf entspannt in einer schönen, großen Box und Kai macht das super. Das ist die beste Lösung.

Wie haben Sie das von zu Hause aus miterlebt?

Mir tat das voll leid für Luisa Rossitsch. Für mich war es schwierig und ein komisches Gefühl, als die weggefahren sind und ich daheimgeblieben bin. Es ist schon schwierig, wenn Flash nicht da ist, und dann noch zu sehen, dass er Probleme im Zirkel hat, das ist nicht schön. Ich kenne ihn so nicht, ich kenne ihn nur als feste Bank. Aber am Sonntag war er ja schon fast wieder der Alte.