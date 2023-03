Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am fünften Spieltag der Volleyball-Oberliga treten die Frauen des ASV Landau beim TSV Speyer an (Samstag, 19.30 Uhr). Eine E-Mail des Staffelleiters in Sachen Corona hat für ein ungutes Gefühl gesorgt.

„Um in dieser Situation einerseits angemessen, andererseits aber auch nicht über die Köpfe der Betroffenen, nämlich den Spielerinnen und Spielern, hinweg zu entscheiden, möchten