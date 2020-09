Als Erfahrung verbuchen und abhaken: Mit 0:3 verloren Germersheims Oberliga-Volleyballerinnen gegen den TV Düppenweiler. Für den Heimauftakt standen Trainerin Karin Träber nur sieben Spielerinnen zur Verfügung. Nervosität prägte den Start. Erst als Evelyn Kuhn (im Bild) eine Aufschlagserie startete, kam Germersheim heran bis auf 22:25. Im zweiten Satz (15:25) konnte die TS Paroli bieten, bis sie wieder Schwächen in der Annahme offenbarte. Dass es dann eine glatte Heimniederlage wurde, lag auch an der fehlenden Konstanz. Nach 21:18-Führung gaben die Gastgeberinnen den dritten Satz mit 25:27 ab. Das Team muss sich nicht grämen. Mit etwas mehr Durchhaltevermögen ist auch in der Oberliga mehr drin. Dass sie konstanter spielen können, versuchen die Germersheimerinnen im Derby gegen den ASV Landau am Sonntag zu zeigen.