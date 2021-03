Volleyball-Profi Camilla Weitzel steht mit dem Dresdner SC im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft. Die gebürtige Offenbacherin steuerte in den Viertelfinal-Partien gegen die Ladies in Black Aachen zwölf und acht Punkte bei. Am Samstag geht es weiter.

Sowohl beim 3:1-Auswärtssieg als auch beim 3:2-Heimsieg hatte der Hauptrundenerste aus Sachsen aber sehr viel Mühe mit dem Tabellenachten. „Die beiden Spiele waren sehr schwer, zum einen weil wir viel Erwartungsdruck hatten, zum anderen weil Aachen sehr starke Spiele gemacht hat und gerade im Aufschlag extrem druckvoll agiert hat“, sagte Weitzel.

Das Halbfinale bestreiten wie erwartet die vier bestplatzierten Teams der Hauptrunde. Für Dresden heißt der Gegner SC Potsdam. Die Serie beginnt am kommenden Samstag mit dem Auswärtsspiel. In der Folgewoche wird dann am Mittwoch und im Falle eines Entscheidungsspiels auch am Donnerstag in Dresden gespielt.

Nach vier intensiven Partien in neun Tagen ist Weitzel froh, dass nun eine komplette Woche zur Vorbereitung zur Verfügung steht. „Potsdam und wir sind auf sehr ähnlichem Niveau. Es wird darum gehen, in den entscheidenden Momenten den besseren Volleyball zu spielen, wir freuen uns auf die Herausforderung. Für mich persönlich wäre eine Finalteilnahme etwas sehr Besonderes, da ich noch nie im Meisterschaftsfinale stand“, so Weitzel. Den zweiten Finalteilnehmer spielen MTV Stuttgart und der Schweriner SC aus.