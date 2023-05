Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Volleyballerinnen der TS Germersheim erwarten im Lokalderby den ASV Landau. Spielbeginn ist am Sonntag um 16 Uhr im Goethe-Gymnasium. Gina Wach von der TS will ihren ganzen Ehrgeiz und ihre volle Motivation einbringen. Es ist das erste Südpfalz-Derby seit dreieinhallb Jahren in der Volleyball-Oberliga.

Wach wurde sukzessive an das höhere Niveau herangeführt und gehört nun fest zum Team. Ursprünglich stammt die 22-Jährige aus Rhodt, sie lebt mit ihrem Freund in Lingenfeld. Gemeinsam