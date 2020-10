Ein gelungenes Debüt in der Dritten Liga feierten die Volleyballer Niclas Brunner und Luis Götz. Nachdem der Spielbetrieb in der Landesliga eingestellt worden ist, wechselten die beiden Nachwuchsspieler der SG Südpfalz nach Speyer, wo Trainer Gerrit Jann durch die neu entstandene Kooperation im Jugendbereich auf einige SGS-Talente aufmerksam wurde. Ihren Einstand in der Dritten Liga feierten die beiden 17-Jährigen im Spiel des TSV Speyer bei der TSG Blankenloch. Sie kamen in der Zuspiel- und Liberoposition schon zu größeren Einsatzzeiten und machten ihre Sache gut. Amüsante Randnotiz: Im Speyerer Team wurde Brunner nach der 0:3-Niederlage (16:25, 19:25, 20:25) als MVP, Most Valuable Player, variabelster Spieler, ausgezeichnet.