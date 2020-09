Mit 1,91 Metern bringt Tobias Grehl ein gutes Maß beim Volleyball-Oberligisten TS Germersheim ein, der am Samstag die Westerwald Volleys erwartet (19.30 Uhr, Goethe-Gymnasium). Maximal 40 Zuschauer, die die Halle mit Mund-Nasen-Schutzmaske betreten und diese erst am Tribünenplatz abnehmen, sind zugelassen.

Grehl ist mittlerweile Stammkraft auf der Diagonalposition. Coach Dominik Betsch kürte ihn beim Auftaktsieg zum wertvollsten Spieler. Grehl (20), der in Sondernheim wohnt, kennt ihn schon einige Jahre. Früher hatte er aber andere sportliche Leidenschaften. Tischtennis war sein Favorit. Den Ausschlag für Volleyball gaben dann der Teamgedanke und die Möglichkeit, gemeinsam mit Freunden aktiv sein kann.

Beruflich zeigt Grehl gerade, dass er ein Teamplayer ist. Er arbeitet nach seinem im Frühjahr erlangten Abitur als Aushilfskraft beim Gesundheitsamt in Germersheim und unterstützt dort die Mannschaft tatkräftig. Im November wird er ein Fachhochschulstudium in Ludwigshafen mit Fachrichtung betriebswirtschaftliche Steuerlehre und Wirtschaftsprüfung beginnen. Dabei werden ihm wohl eher trockene Themen begegnen. Im Volleyballfeld kann er auch im Angriff virtuos und mit Fingerspitzengefühl agieren. Diese Fingerfertigkeit hat er seit jungen Jahren, er war musikalisch am Klavier unterwegs.

Grehl ist topmotiviert für das erste Heimspiel gegen die Westerwald Volleys, die aus der Landesliga aufgestiegen sind: „Das Team und ich sind heiß auf das Spiel und möchten weitere Punkte holen. Und natürlich will ich noch eine Schippe drauflegen.“