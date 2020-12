„Wow! Das hätte ich nicht gedacht“, war Camilla Weitzels erste Reaktion, nachdem sie erfahren hatte, dass sie bei der Wahl zur Volleyballerin des Jahres 2020 auf dem dritten Platz landete. Die in Offenbach aufgewachsene Profi-Spielerin des Dresdner SC erhielt zehn Prozent der Stimmen bei der Abstimmung unter den Lesern des Volleyball-Magazins und den Usern der Seite www.volleyball.de. Seit 1979 wird die prestigeträchtige Wahl durchgeführt. Bei den Frauen gewann zum vierten Mal in Folge die in Shanghai spielende Diagonalangreiferin Louisa Lippmann mit 52 Prozent Stimmanteil. Auf dem zweiten Platz landete Pia Kästner (MTV Stuttgart, 12 Prozent).