Die Frauen des ASV Landau und der TS Germersheim haben die ersten Oberliga-Spiele seit Corona vor sich.

Der TuS Heiligenstein, am Samstag um 19 Uhr Gastgeber des ASV Landau am ersten Spieltag der Volleyball-Oberliga der Frauen, hat einen rasanten Aufstieg hinter sich. In der vorzeitig beendeten Saison 2019/20 noch in der Verbandsliga am Ball, ergab sich durch eine Abmeldung sogar die Chance, gleich um zwei Ligen aufzusteigen.

ASV-Trainer Klaus Kuhn kennt sich aus in der überschaubaren Volleyball-Szene, daher weiß er: „Der Kern der Mannschaft ist in der Altersklasse U18, sie wird sich enorm schnell weiterentwickeln und hat sich den Sprung um zwei Ligen bestimmt wohl überlegt.“

Luise Beutel bei allen Testspielen dabei

In der Vorbereitung war ein Testspiel gegen Heiligenstein vereinbart, doch aufgrund eines bestätigten Corona-Falles im schulischen Umfeld einer Spielerin aus Heiligenstein kam es nicht dazu. Bei allen Testspielen schon mit an Bord war Luise Beutel (20), die nicht wirklich neu ist. Nach einem Jahr Volleyball-Pause feiert die in der Wollmesheimer Höhe aufgewachsene Beutel ihre Rückkehr und kann vor allem die Durchschlagskraft über außen erhöhen. Jasmin Heinrich steht wegen einer Familienfeier nicht zur Verfügung, bei der angeschlagenen Carolin Marx dauert es noch.

Die TS Germersheim gastiert am Samstag um 16 Uhr beim saarländischen Mitaufsteiger TV Lebach II. Trainerin Karin Träber ist vorsichtig. Vorrangiges Teamziel: die Saison verletzungsfrei zu spielen. Die ersten Spieltage werden zeigen, wie gut die Hygienekonzepte funktionieren.

Neuzugang Aniko Schwarz soll – sofern der Spielerpass rechtzeitig genehmigt wird - im Mittelblock oder Außenangriff für Akzente sorgen. Sie war bereits vor zwei Jahren Teil des Kaders. Nach ihrer Studienzeit in Bayern ist sie wieder in ihre pfälzische Heimat zurückgekehrt. Zuletzt war sie beim TSV Penzberg aktiv.