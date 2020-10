Die Volleyball-Oberliga-Spielerinnen des ASV Landau gehen am Sonntag zum ersten Mal vor eigenem Publikum an den Start. Um 14 Uhr stellt sich der TV Rohrbach in der Berufsschule vor. Die TS Germersheim hat am Samstag das Aufsteigerduell beim TV Wiesbach vor sich (14.30 Uhr). Mit einer außergewöhnlichen Spielerin.

„Wir gehen davon aus, dass die Partie stattfindet, und haben sowohl für den Wettkampfbereich als auch für die Zuschauerzone Vorkehrungen getroffen“, sagt Landaus Coach Klaus Kuhn. Zuschauer sind erlaubt, es gilt Registrierungs-, Masken- und Abstandspflicht. Aus zwei Auswärtsspielen stehen beim ASV vier Punkte zu Buche. Kuhn geht von einem ausgeglichenen Duell aus: „Rohrbach hat genau wie wir ein erfahrenes und eingespieltes Team am Start.“

Germersheims Außenangreiferin Darja Kinzler, im Team wird sie nur Dascha genannt, hat einen außergewöhnlichen Weg genommen. Nach gelegentlichen Spielen auf dem Beachvolleyballfeld fing sie erst mit 25 Jahren richtig mit Volleyball bei der VSG Ubstadt-Forst an. Ihr Mann – ihn hatte sie auf dem Beachfeld kennengelernt – musste beruflich in die Slowakei, sie suchte sich ein „Extra“. Und so kam es, dass sie zur Saison 2019/20 über den Rhein wechselte. Kinzler hat ein dreijähriges Kind und ist medizinisch-technische Laborassistentin im Pathologischen Institut des Universitätsklinikums Heidelberg. „Oberliga ist für mich persönlich schon eine tolle Hausnummer. Ich will mich mit dem Team in dieser Liga beweisen und stetig verbessern“, steckt sie sich ehrgeizige Ziele. Trainer Karin Träber: „Dascha bringt das Team mit ihrer eigenen Motivation voran. Das wird uns hoffentlich auch gegen Wiesbach helfen.“