Es sind besondere Zeiten. Die Volleyballer der TS Germersheim schauen mit gemischten Gefühlen auf die Saison. Der vorzeitige Saisonabbruch führte zu den Aufstiegen der Damen 1 in die Oberliga und der Herren 2 in die Verbandsliga. Noch ist nicht ganz sicher, ob es am 12./13. September los geht.

Bei den Damen I gibt Karin Träber weiterhin die Kommandos. Michaela Sinn unterstützt sie. Träber ist froh, dass Sinn wieder da ist: „Das ermöglicht es uns, in der Teamarbeit bestimmte