Ein Feuer sorgt für gesperrte Straßen rund um Lörrach. Knapp drei Stunden später gibt die Polizei Entwarnung.

Lörrach (dpa/lsw) - Wegen des Brands eines leerstehenden Firmengebäudes haben die Einsatzkräfte für gut drei Stunden unter anderem die Bundesstraße 317 bei Lörrach gesperrt. Kurz vor 18.00 Uhr teilte die Polizei mit, die Sperrung werde aufgehoben. Die Feuerwehr habe den Vollbrand gelöscht, sei allerdings noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Auch weitere Straßen waren von der großräumigen Sperrung betroffen. Es kam laut Polizei zu Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr.