Volkswagen will in den kommenden Jahren bis zu fünf Milliarden Dollar in den US-Elektroautobauer Rivian stecken. Zunächst erwirbt VW Wandelanleihen für eine Milliarde Dollar. In einem zweiten Schritt wollen die Wolfsburger ein Gemeinschaftsunternehmen mit Rivian gründen und weitere vier Milliarden Dollar investieren, wie die Unternehmen am Dienstag mitteilten.

Wolfsburg/Irvine (dpa) -