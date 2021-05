Mit einer einmaligen Finanzspritze von bis zu 150.000 Euro will der Landkreis Rastatt die Volksschauspiele Ötigheim unterstützen. Der Verein, der Deutschlands größte Freilichtbühne trägt, kämpft im zweiten Jahr der Corona-Pandemie ums Überleben.

Durch die ausgefallene Saison 2020 und die zumindest sehr beeinträchtigte in diesem Jahr sollen mittlerweile knapp 1,4 Millionen Euro Schulden aufgelaufen sein. Derzeit arbeitet der Bühnenverein mit einer kreditfinanzierten Bürgschaft der Gemeinde Ötigheim in Höhe von gut einer Million Euro. Die technischen und sonstigen Arbeiten wurden auf das absolut Notwendige zurückgefahren. Inzwischen sind allerdings die meisten Kurzarbeiter wieder voll im Job, denn die Hoffnung, die aktuelle Saison noch halbwegs zu retten, habe man noch nicht aufgegeben, heißt es. Dabei macht das neue Bundesinfektionsschutzgesetz keine Differenzierung zwischen Indoor- und Freiluft-Veranstaltungen. So setzt der Verein darauf, dass die Inzidenzzahlen im Sommer sinken werden.