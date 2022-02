Volker Klimmer ist mit seinem Quartett am Dienstag, 15. Februar, um 19 Uhr zu Gast beim Wörther Jazzclub im Lokal L’Osteria. Der Pianist aus Kaiserslautern hat an der Musikhochschule Frankfurt Jazz- und Popularmusik studiert und war mit unter anderem mit Joy Fleming, Bill Ramsey und Greetje Kauffeld auf Tour. Der Bassist Wolfgang Janischowski und der Schlagzeuger Wolfgang Frank gelten als geniale Partner und sind langjährige Mitglieder der Kammgarn-Cotton-Club-Hausband. Ralph „Mosch“ Himmler hat Jazztrompete im niederländischen Hilversum bei Ack van Rooyen studiert und unterrichtet heute selbst an der Musikhochschule des Saarlandes und in der „Frankfurter Musikwerkstatt“. Eine besondere Note erhält das Männerquartett durch die bekannte Sängerin Lisa Mosinski. Karten lassen sich unter der Telefonnummer 07273 1437 reservieren.