Bei Bauarbeiten in Gaukönigshofen wird eine Glasfaserstrecke an mehreren Stellen beschädigt. Im Handynetz kommt es in einigen Regionen zu Störungen.

Gaukönigshofen (dpa) - Wegen der Beschädigung einer Glasfaserstrecke im bayerischen Gaukönigshofen haben mehrere hundert Vodafone-Kunden in der Umgebung keinen oder nur schlechten Empfang. Betroffen sind nach Unternehmensangaben insgesamt 1.237 Kunden. «Die Einschränkungen reichen von einem etwas schwächeren Netz bis hin zur Funkstille», teilte ein Vodafone-Sprecher mit. Betroffen seien auch Orte in Baden-Württemberg.

Reparaturarbeiten seien bereits eingeleitet. Technik-Experten des Mobilfunkanbieters rechnen den Angaben zufolge mit einer Behebung des Schadens noch heute. Zu Störungen kam es demnach in Regionen im baden-württembergischen Main-Tauber-Kreis und im bayerischen Landkreis Würzburg.

Das Glasfaserkabel wurde den Angaben zufolge am Dienstag bei Bauarbeiten an mehreren Stellen beschädigt. Somit fiel ein sogenannter Richtfunksammler aus. Die Folge für Kunden: mobiles Internet und mobile Telefonie sind eingeschränkt oder gar nicht verfügbar.