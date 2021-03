Online ist auf der Homepage des Landkreises Südliche Weinstraße jetzt eine Präsentation über die Vorkämpferinnen des Frauenwahlrechts zu sehen. 18 zeitgenössische Künstlerinnen aus Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen haben Porträts von etlichen Wegbereiterinnen angefertigt. Sie waren bereits im Herbst 2018 zum Jubiläum „100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland“ in Herxheim 2019 zu sehen. Die Online-Präsentation ist Teil des Programms „Brot und Rosen“ zum Weltfrauentag. Zu den Porträts jeweils Original-Zitate der Kämpferinnen für das Frauenwahlrecht eingesprochen. Die Clips hat Filip Felix aufgenommen und bearbeitet. Auch die Musik wurde eigens für die Videos produziert. Diese Woche ist der erste von vier Trailern freigeschaltet worden mit Schriftstellerinnen Hedwig Dohm und Louise Otto-Peters, Gewerkschaftspionierin Pauline Staegmann, die bürgerlich-radikale Aktivistin Anita Augspurg und Publizistin Helene Stöcker. Die anderen Teile folgenden an den kommenden Montagen bis Ostern. Organisiert wurde der Online-Auftritt von Ro Tritschler, der Gleichstellungsbeauftragten der Verbandsgemeinde Herxheim, und ihrer Kollegin von der Kreisverwaltung Isabelle Stähle. Ihnen zufolge gab es am zweiten Tag schon über 600 Klicks.

Abzurufen ist die Online-Präsentation unter und über die Homepage der Kreisverwaltung unter dem Stichwort Frauen.