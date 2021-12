Das Atelier 29 in Hainfeld lädt für den 1. Januar um 19 Uhr und für 2. Januar um 11 Uhr zu Klavierkonzerten mit der ukrainischen Musikerin Violina Petrychenko. Auf dem Programm stehen unter anderem Stücke von Chopin, Schumann, Prokofjew und Piazzolla.

Petrychenko begann ihr Studium an der Nationalen Tschaikowsky-Musikakademie in Kiew , wechselte 2007 zur die Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar und dann zur Musikhochschule. Nun vervollständigt sie ihre Ausbildung in der Klasse von Evgueni Sinaiski an der Folkwang Universität der Künste in Essen.

Seit Petrychenko 2014 für ihre erste Solo-CD mit Klavierwerken von Skrjabin und Ersteinspielungen des ukrainischen Komponisten Wiktor Kossenko viel Kritikerlob erhielt, widmet sie sich verstärkt den Komponisten ihres Heimatlandes wie Vasyl Barvinsky. Neben ihrer Tätigkeit als Konzertpianistin leitet Petrychenko eine private Klavierklasse in Köln und ist Jury-Mitglied des internationalen Klavierwettbewerbs moderner Musik Concours – Festival Répertoire painistique moderne.

Info

Für die Konzerte gibt es einen besonderen Service: Veranstalter Bernd van Huet informiert, dass die Franziskus-Apotheke in Edesheim eigens einen Sondertermin für Testungen am 1. Januar von 17.30 bis 18 Uhr anbietet. Ein Test ist für beide Veranstaltungen gültig. Karten zu 15 Euro können bestellt werden per E-Mail an bernd.vanhuet@t-online.de.