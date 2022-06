In den drei von einem Brand betroffenen Häusern in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) haben Flüchtlinge gewohnt. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag. Zuvor hat der «Südkurier» darüber berichtet. Die Brandursache war zunächst unbekannt. Ob ein Zusammenhang mit der Nutzung als Unterkunft für Geflüchtete besteht, ist nach Angaben der Polizei unklar.

Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - Das Feuer war am Mittwochnachmittag in einem mittleren Haus im Stadtbezirk Schwenningen ausgebrochen und hatte dann die beiden benachbarten Gebäude erfasst. Die über 20 Bewohner konnten sich laut Polizei rechtzeitig aus den Häusern retten. Die Gebäude seien einsturzgefährdet und aktuell nicht bewohnbar. Hotels würden als Notunterkünfte dienen. Am Mittwochabend schätzte die Polizei den Schaden auf 500.000 Euro.

Mitteilung der Polizei