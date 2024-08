Totgesagte leben länger. Mit sieben Konzerten bringt die neue Saison der Herxheimer Villenkonzerte wieder erstklassige Musikerinnen und Musiker, preisgekrönte Ensembles sowie großartige Nachwuchskünstler der Landesstiftung Villa Musica und des Deutschen Musikwettbewerbs nach Herxheim.

Trotz der Ankündigung drastischer Kürzungen in der Musikreihe der Gemeinde gibt es nun doch wieder anspruchsvolle Konzerte in der Herxheimer Villa Wieser. Die Mitte des vergangenen Jahres durch den Ortsgemeinderat unter der damaligen Bürgermeisterin Hedi Braun beschlossenen Einsparungen scheinen unter Sven Koch wieder vom Tisch. Die kommende Spielzeit unter dem Motto „Reiselust“ ist zudem ausgesprochen vielseitig. Hier begegnen sich Jazz und Klassik, Violinistinnen und Alphornbläser, die Alte und die Neue Welt.

Los geht’s am Samstag, 28. September, 19 Uhr, mit dem Konzert „Spanische Saiten“ des Gitarrenduos Joncol. Britta Schmitt und Carles Guisado entwerfen außergewöhnliche Konzertprogramme, in die neben Musik der reichen Flamenco- und Gitarrentradition auch zeitgenössische Musik Spaniens eingebunden ist. Den beiden wird von Kritikern attestiert, in unkonventionelle Herangehensweise einen vertrauten Dialog mit technischer Raffinesse zu führen. Bei gutem Wetter findet das Konzert open air im Park der Villa Wieser statt.

Marc Bouchkov kommt am 31. Januar nach Herxheim. Foto: Nikolaj Lund

Am Sonntag, 27. Oktober, 17 Uhr, führt die Reise in die Schweiz. Das Programm des Hornroh Modern Alphorn Quartets, das neben den langen Traditionsinstrumenten auch Muschelschnecken und andere ungewöhnliche Tierhörner nutzt, ist ungewöhnlich. Die Akustik der großen katholischen Pfarrkirche St. Maria Himmelfahrt soll die Wirkung der Naturinstrumente noch befördern.

Das Frankfurt Jazz Trio und Schauspielerin Ursula Illert verweben am 8. Dezember, 17 Uhr, Jazz und vorweihnachtliche Texte zu einem Winterprogramm. Neben Besinnlichem und Stimmungsvollem stehen auch satirische Texte auf dem Programm von Autoren wie Gernhardt, Enzensberger, Skácel, Brecht, Roth und Kästner.

Das Trio Cremeloque ist am 23. Februar zu erleben. Foto: Luisa Ferreira

Am 31. Januar, 19 Uhr, ist die Villa Musica zu Gast in Herxheim. Das Programm des herausragenden Geigers Marc Bouchkov mit Stipendiatinnen und Stipendiaten führt in die USA mit vier Streichquartetten von Copland, Glass, Barber und Perkinson sowie Dvoraks „Amerikanischem Quartett“.

Mit dem Trio Cremeloque Lisboa und dem Programm „O eterno feminino em Peer Gynt“ („Das ewig Weibliche in Peer Gynt“) geht es am 23. Februar, 17 Uhr, in der Besetzung Fagott, Oboe und Klavier wieder auf die iberische Halbinsel. Das Werk, das dem Konzert seinen Titel gab, ist ein Stück des Portugiesen Enrique Carrapatoso, die er dem Trio gewidmet hat. Unter Leitung von Franz-Jürgen Dörsam werden zudem das „Gassenhauer-Trio“ von Beethoven und die Jahreszeiten von Piazzolla erklingen.

Das Ardinghello Ensemble widmet sich Romantischem. Foto: Ensemble

Am 23. März, 17 Uhr, können Zuhörer das Ardinghello Ensemble mit dem Programm „Auf dem Weg der blauen Blume“ erleben. Zu hören sein sollen Werke, die der unerfüllten Sehnsucht der Romantik nachspüren. Aber es gibt auch Kompositionen zeitgenössischer Künstler wie Danzi und Ries zu entdecken.

Das conTRUMPETary Ensemble spielt am 25. April, 20 Uhr, mit seinem Programm „The Contemporary Trumpet“ zeitgenössische Literatur für und mit Trompete. Es hat sich zur Aufgabe gesetzt, selten gehörte Werke und Auftragskompositionen aufzuführen. Das Unbekannte, das Neue ist, was die Musiker reizt.

Info

Bis auf das Konzert am 27. Oktober finden alle Veranstaltungen in der Villa Wieser in Herxheim statt. Karten gibt es beim RHEINPFALZ Ticket Service