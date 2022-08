Mit den „Giganten der Kammermusik“ präsentiert das renommierte Guadagnini Trio zum Auftakt der Konzertsaison am Sonntag, 11. September, 17 Uhr, Haydn, Turina und Mendelssohn in der Herxheimer Villa Wieser.

Das Trio gehört seit vielen Jahren zur Klaviertrio-Elite und ist aufgrund seiner ausgereiften Interpretationen und funkensprühenden Energie gern gesehener Gast bei bekannten Musikfestivals etwa im Beethoven-Haus Bonn, in der Alten Oper Frankfurt und beim Heidelberger Frühling.

Die drei Musiker zeichnet ihre Leidenschaft für musikalische Entdeckungen aus. Ihr traditionelles Repertoire bereichern sie durch die Auseinandersetzung mit unbekannten oder selten aufgeführten Werken. Sie finden sich auch auf den beiden Alben, die unter dem ehemaligen Namen Trio Enescu veröffentlicht wurden. Sie beinhalten etwa die Gesamteinspielung der Klaviertrioliteratur des rumänischen Komponisten George Enescu und erhielten weltweit große Aufmerksamkeit und Lob. Nach Studien beim Alban Berg Quartett und bei Harald Schoneweg an der Musikhochschule Köln sowie am Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris siegte das Trio im internationalen Kammermusikwettbewerb „Helexpo“ in Thessaloniki.

In seiner neuen Namensgebung beruft sich das Trio auf die von Alina Armonas-Tambrea gespielte Violine der italienischen Geigenbauerfamilie Guadagnini. Die beiden anderen Triomitglieder sind Edvardas Armonas (Cello) und Nami Ejiri (Klavier).

Auf dem Programm in Herxheim stehen Joseph Haydns „Zigeunertrio“, Joaquin Turinas Klaviertrio h-Moll und Felix Mendelssohn-Bartholdys Klaviertrio d-Moll. Karten gibt es im Vorverkauf bei Reservix.