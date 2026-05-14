Der Kunstverein Villa Streccius spannt in seiner neuen Ausstellung den Bogen von den Goldenen zu den „Bunten Zwanzigern“. Mit dabei: vier Kunstschaffende aus Landau und Mainz.

„Keep The Vampires From Your Door“ – Halte die Vampire auf Abstand – könnte man salopp übersetzt den Auftrag nennen, den das überdimensional große Textilwesen von seinem Schöpfer Joël Müller erhalten hat. Gesichtslos, mit weit geöffneten Armen und einem transparenten Körper aus rosarot gefärbtem Gartenfleece, verscheucht es kräftezehrende Blutsauger und somit verständnislose Zeitgenossen, gleich aus dem ersten Raum der Villa.

Den hat der 1998 in Mainz geborene und dort lebende Kunststudent nämlich den queeren Personen und unkonventionellen Ideen, den ungefilterten Gefühlen und schrägen Lebenslagen gewidmet, weshalb auch die ziemlich ausgepowerte Stoffpuppe „2004“ in der Ecke lümmeln darf.

Gendern und Religion

An der Wand daneben eine Fotografie, die das Gendern in den religiösen Kontext damit einführt, dass aus der Unbefleckten (Mutter Gottes) ein Rosenkranz geschmückter „The Immaculate“ wird. Den kleinen Nebenraum hat Müller mit einfacher Folie in eine Art Kabinett namens „It’s Everywhere“ verwandelt, das trotz des billigen „Baumaterials“ elegant und feierlich wirkt. Das Innere, quasi Private, ist mit wenigen Fotos bestückt, die eine nostalgisch, beklemmende Wirkung entfalten. Das Rascheln des Vorhangs bei jeder Bewegung des Besuchers flüstert von vergangenen Zeiten und vielleicht vergessenen Menschen, die dennoch prägend um uns sind, unser Selbstbild beeinflussen. Mit KI basierter Technik könnte man ihre Körper und Stimmen heute fast wieder lebendig machen.

Das wäre wohl eine Inspiration für Hetty Hollm, die 1996 in Berlin geboren wurde und heute ebenfalls in Mainz lebt. Denn ihre übergroßen Inkjet-Prints thematisieren die Technik der KI-basierten Gesichtserkennung und kombinieren sie mit den sozial-emotionalen Aspekten des Menschseins. „Ornament und Chance“ nennt sie eine raumfüllende zeltartig aufgebaute Arbeit aus langen Papierrollen, die im Siebdruckverfahren auf eine Weise bedruckt wurden, die traditionelles Handwerk und klassische Holzschnittkunst mit serieller Produktion und digitaler Bearbeitung auf einen Nenner bringt. Das Ergebnis assoziiert die Aufzeichnung von Herztönen, den Flügelschlag großer Vögel und den Puls der Zeit, die vom Archaischen ins Futuristische treibt.

Die Zeit steht still

In der XXL-Fotografie „Warten auf den Sommer“ scheint die Zeit hingegen still zu stehen. Eine transparente Plastikfolie legt sich wie Spinnweben über persönliche Gegenstände, die in einer fragilen Situation gefangen sind. Ein unfreiwilliger Wartezustand, den die Künstlerin nach einem Wasserschaden in ihrer Wohnung „als existenzielle Erfahrung“ selbst erlebte. Fotografien sind auch das liebste künstlerische Ausdrucksmittel von Lea Dencker, die 1998 in Troisdorf geboren wurde und in Landau studierte. Hier hat sie auch den Freundeskreis um sich geschart, der sich nun in raffiniert beleuchteten Porträts wiederfindet. Bei allen Arbeiten überwiegt die Dunkelheit, raffiniert gesetzte Lichtquellen schenken poetisch malerische Akzente und geben den Blick auf den eingefangenen Moment – etwa beim Pokern, Schachspiel oder Chillen, nur vage frei.

Noch rätselhafter sind die kleinen Bilder, die als Cyanotypie-Serie im historischen Blaudruckverfahren entstanden. „Ich finde es toll, dass ich dabei den Bildausschnitt selbst entscheiden und in den Prozess der Entwicklung eingreifen kann“, meint die angehende Kunstlehrerin, die den Fotos durch Beimischung von Kaffee oder grünem Tee einen nostalgischen Touch gibt und durch das bewusste Belassen von Behandlungsspuren wie Pinselstrichen, Flecken oder Papierrissen die heute so selbstverständliche Perfektion stiehlt. Ihre Motive fand sie im privaten Umfeld, beim Baden mit Freunden im See, beim Picknick auf der Wiese, beim Stadtbummel. Durch die analoge Bildbearbeitung wirkt die Szenerie um mindestens 100 Jahre zurückgebeamt.

Völlig losgelöst von Zeit und Ort sind hingegen die Zäune und Geländer, die Elpida Christina Tsaousidis in ein sanftes Nichts stellt, die sie als „Niemandsraum“, oder „I Dreamed of Closed Curtains“ bezeichnet. Dass die Zäune erst sichtbar werden, wenn sie von einem mit Bleipuder behandelten Papier ausradiert werden, schenkt ihnen eine besonders mystische Wirkung. Das Davor und Dahinter löst sich auf, das Gegenständliche verflüchtigt sich. „Ich habe griechische und belgische Wurzeln und meine Oma war sehr abergläubisch“, erzählt die 1993 in Dieburg geborenen Künstlerin mit Mainzer Wohnort. „Meine Herkunft, Identität und die Art, wie ich erzogen wurde, leben in meinem Unterbewusstsein und fließen in meine Arbeit“, sinniert sie weiter mit Verweis auf die begehbare Rauminstallation „When I Sing My Lullaby“, in der das Wiegenlied einem Kind gilt, das auf einem Bett mit aufgesprungenen, von Dornen besetzen Matratzenspiralen liegt. Denn: „In die Zärtlichkeit und Fürsorge mischen sich Schmerz und Angst, es droht seelische und körperliche Verletzungsgefahr“.

Die ist in der Videoinstallation „Unlovable“ noch greifbarer. Für die elfminütige Aufnahme hat sich die Künstlerin den Schriftzug, der sie zu einer „unliebbaren“ Frau abstempelt, mit Nadel und Faden auf die innere Handfläche gestickt. So wird im Dauerloop die ewige Sehnsucht der Frau nach Anerkennung erlebbar, meint Tsaousidis, die sich und ihrer Arbeitsweise „so eine Art Selbstgeißelung“ attestiert, die sie aber zu immer neuen Inspirationen führe.

Termine

Die bunten Zwanziger – Zwischen Euphorie und Erschöpfung“ Villa Streccius, Landau; Vernissage Freitag, 15. Mai, 19 Uhr.

Bis 12. Juli, geöffnet am Dienstag und Mittwoch von 17 bis 20 Uhr, von Donnerstag bis Sonntag 14 bis 17 Uhr

Kunstnacht Landau, 29. Mai: 17 bis 23 Uhr; Kurzführungen mit Lea Dencker um 18.15 Uhr und 21.15 Uhr